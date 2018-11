Gilets jaunes : qu'y a-t-il à la racine de leur colère ?

Partis de la hausse des taxes sur le carburant, les messages portés par les gilets jaunes vont plus loin. Les Français ont le sentiment qu'ils n'en ont pas pour leur argent. En 2018, ils ont payé 1 057 milliards d'euros d'impôts, de taxes et de contributions diverses. Dans le même temps, ils voient les services publics reculer, surtout dans les zones rurales et les villes moyennes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.