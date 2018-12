Gilets jaunes : les représentants des forces de l'ordre appellent à l'aide

Manque de moyens, accumulation d'heures supplémentaires, agressions... les policiers sont inquiets et en colère. Les syndicats demandent à être reçus par Emmanuel Macron. D'après eux, les policiers sont au bord de la rupture, physiquement comme psychologiquement. En prévision de la prochaine manifestation prévue le 8 décembre 2018, les forces de l'ordre réclament le renfort de l'armée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.