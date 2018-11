Les gilets jaunes reviennent à Paris le 1er décembre

Pour le troisième samedi consécutif, les gilets jaunes appellent à une nouvelle manifestation le 1er décembre 2018. Face aux craintes de nouveaux débordements, d'énormes dispositifs seront déployés pour sécuriser l'avenue des Champs-Élysées et éloigner les casseurs. Dans les régions, les manifestants se préparent à monter sur Paris. Grâce à une association, des bus pourront les conduire à la capitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.