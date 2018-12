Gilets jaunes : le sixième samedi de mobilisation aura lieu dans 14 villes de régions

Les mesures d'urgence pour renforcer le pouvoir d'achat, adoptées dans la nuit du 20 au 21 décembre 2018, n'ont pas été suffisantes pour les manifestants les plus déterminés. Les Gilets jaunes maintiennent leur mouvement. La mobilisation du 22 décembre 2018 n'aura pas lieu à Paris, mais dans quatorze villes de régions. Des actions sont également prévues aux frontières avec la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.