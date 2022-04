Gilets jaunes : Toulouse fait condamner l'État

Antoine Nori, gérant d'un magasin de vêtements "Cesare Nori" à Toulouse ( Haute-Garonne) s'en souvient très bien. Des dégâts commis chaque samedi lors des manifestations des Gilets jaunes. Entre novembre 2018 et juin 2019, des abribus ont été détruits, des parkings dégradés et des poubelles brûlées lors des manifestations. Toulouse a été la deuxième commune la plus touchée de l'Hexagone après Paris. Pour la ville, impensable de tout prendre en charge seule, la mairie a saisi le tribunal administratif qui vient de rendre sa décision. L’État doit indemniser la commune et la métropole à hauteur de 1,2 million d'euros. C'est la première fois qu'un tribunal prend une telle décision. Toulouse pourrait servir d'exemple à d'autres communes. Dans le centre-ville, les habitants se réjouissent de cette nouvelle. La ville toulousaine envisage de faire appel pour réclamer une indemnisation plus élevée. Les pertes causées par ces manifestations s'élèveraient à huit millions d'euros. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis