Gilets jaunes : trois ans après, la mobilisation se poursuit sur ce rond-point de Dreux

C'était il y a trois ans. Le rond-point des Fenots était l'épicentre de la contestation Gilets jaunes à Dreux. Aujourd'hui, sauf certains week-end, il n'y a plus grand monde. Carine, très mobilisée à l'époque, revient sur ce carrefour devenu emblématique. Trois ans après le début du mouvement, elle a désormais le sentiment que cette mobilisation n'a servi à rien. Pourtant, le gouvernement a distribué 17 milliards de primes et d'aides diverses pour doper le pouvoir d'achat des Français, inefficaces pour Carine. Valérie et son ami Wilfrido continuent, eux, à se mobiliser mais le combat a radicalement changé. "Tous les samedis, nous sommes en manifestation contre le pass sanitaire pour la garantie de nos libertés", explique Wilfrido. Seul point commun entre les revendications d'hier et d'aujourd'hui : le scepticisme envers le pouvoir politique. A quelques mois de la présidentielle, aucune candidature issue des Gilets jaunes n'a pour l'instant émergé. En attendant le scrutin, Valérie, Wilfrido et Carine sont persuadés que le mouvement Gilets jaunes va influencer la campagne électorale. TF1 | Reportage F. Chadeau, Q. Danjou, P. Delporte