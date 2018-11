Gilets jaunes : la troupe s'agrandit

Les gilets jaunes entament leur septième jour de blocage. A Toulouse, à Marseille et à Montélimar, la circulation est au ralenti. Du côté du péage de La Ciotat, une opération "autoroute gratuite" a été improvisée. Par ailleurs, depuis le 22 novembre 2018, les militants CGT de six raffineries Total sont en grève. D'autres syndicats pourraient-ils rejoindre le mouvement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.