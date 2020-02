Gilles Servat, l'un des grands ambassadeurs de la chanson bretonne

Depuis plus de quarante ans, Gilles Servat défend avec beaucoup de poésie la langue et la culture de la Bretagne dans ses chansons. Il participera d'ailleurs au spectacle "La Nuit de la Bretagne" le 7 mars prochain à Paris. Ce chanteur, qui a démarré sa carrière au début des années 70, dispose d'une vingtaine d'albums à son actif. Pour son nouveau spectacle, il a réinventé quelques titres de son répertoire en les accompagnant d'instruments classiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.