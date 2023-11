Girafon : une naissance pas comme les autres au zoo de Doué-la-Fontaine

Elle n'a que quelques jours et déjà, Zuriya reprend des forces. Comme tout girafon, elle a commencé sa vie par une chute de deux mètres à sa naissance, et ce, en pleine semaine de tempête. Au Bioparc de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), cette petite girafe n'a pas réussi à marcher toute seule à ses débuts. L'équipe de vétérinaires et soigneurs s'est donc mobilisée. Ils lui installent cette petite cordelette entre les deux pattes arrières pour l'aider à se déplacer et surtout manger. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin de la corde. Mais la démarche est encore hésitante pour sortir voir les visiteurs. Françoise l'attend avec impatience. Elle vient à chaque naissance. Et ce mois-ci, elle est gâtée. "Là, ça fait trois bébés en quête moins de quatre semaines et demie, c'est merveilleux". Les girafons sont tous en excellente santé. Mais les soigneurs gardent un œil sur Zuriya. La voir gambader est une victoire pour tout le parc. Le girafon va rester vivre ici, auprès de sa mère, sa grand-mère et ses sauveurs. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec