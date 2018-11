Gironde : les gilets jaunes continuent à se mobiliser

Les gilets jaunes en sont à leur quatorzième journée d'action. En Gironde, ils se mobilisent au rond-point qui se trouve au nord de Bordeaux. Patrick Bijou est sur place lorsqu'il a le temps. Et cet intérimaire de 45 ans sera présent pour le rassemblement du 1er décembre 2018. Il n'a pas été convaincu par les propositions d'Emmanuel Macron. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.