Ils ont évacué leur maison à cause des inondations

Il n'y a pas d'autres choix, il faut partir quitter son habitation. Depuis ce jeudi matin, Eric voit l'eau monter autour de sa maison de famille. Elle arrive de la plaine et progresse inexorablement. À La Réole, la Garonne a du mal à se stabiliser et continue de monter. Il faut que la Garonne s'évacue. L'eau monte dans la plaine et envahit le quartier. Partout, des routes sont coupées et des maisons isolées. Quelques-unes ont eu de la chance, car elles sont en hauteur. Toute la nuit, les pompiers ont anticipé la montée des eaux. À 20h, 9,30 mètres, à 20h45, 9,50 mètres. Une famille a appelé à l'aide. "Jusqu'à la dernière minute, on voulait rester, car on ne pensait pas que ça allait monter si vite", a confié une habitante. En fin de matinée, l'eau a atteint les 9,70 mètres. La commune a installé des batardeaux face à la Garonne, mais il est impossible d'arrêter l'eau partout. Celle-ci est en train d'envahir le sous-sol d'une pharmacie. Pour l'heure, il est impossible de prévoir les prochaines heures. Il faut désormais se prémunir autant que possible.