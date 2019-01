Gironde : l'administration s'est trompée sur le décès d'un retraité

En Gironde, Annick Clément a appelé l'administration car son mari, Claude Clément, n'a pas reçu sa retraite complémentaire depuis deux mois. Mais au bout du fil, on lui a annoncé que ce dernier est mort alors qu'il se porte bien. Une histoire qui a laissé sa femme sans voix. Pour pouvoir percevoir ses pensions de retraite, Claude Clément a dû prouver qu'il est bien vivant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.