Gironde, les pompiers de Corrèze en renfort

Ils sont professionnels ou volontaires et ne connaissent pas encore leur feuille de route avant de partir. La seule chose qu'ils savent c'est qu'ils devront combattre deux feux majeurs avec tout le matériel nécessaire. Sur place, les pompiers pourront notamment disposer de masques de fuite pour leur permettre de respirer dans des conditions extrêmes avant de se mettre à l'abri dans leur camion. "Il est important de réfléchir à chaque engagement, à chaque décision. Parce que selon le vent et la situation sur zone, ça peut se transformer en une situation très défavorable, voire même dramatique", explique Michaël Maurussane, pompier volontaire. Il y a du matériel pour intervenir ou se protéger, mais aussi de quoi faire une pause et récupérer avec des rations individuelles. Le capitaine Michaël Coly est l'un des premiers à être parti en renfort, il y a déjà une semaine. Il partage aujourd'hui son expérience : "on ne peut qu'être stupéfait devant l’ampleur de cet événement et nous devons nous adapter constamment aux changements de direction de vent, de force de vent". TF1 | Reportage C. Parédès, T. Gathy