Gironde : des volailles prêtes pour les fêtes !

A Sendets, en Gironde, les éleveurs de volailles se préparent déjà pour les fêtes de fin d'année. Les oies, les canards et les pintades ont atteint le poids idéal pour être livrés. Mais pour Hugues, éleveur professionnel, c'est le chapon de Grignols qui est son préféré, avec sa taille imposante de quatre à cinq kilos. Il gave ses volailles festives avec attention. Découvrez en images une recette idéale pour les fêtes : celle de la pintade chaponnée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.