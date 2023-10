Glace : la nouvelle star de l'automne

Vanille, chocolat, ou encore fraise, les saveurs ne refroidissent pas les clients chez ce glacier. La file d'attente s'allonge, pourtant, nous sommes bien en automne. Dans le pays, l'achat d'une glace est très lié à la météo. Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, les ventes n'ont pas cessé. Et d'année en année, la gamme de saveurs s'étoffe. Le nombre d'entreprises du secteur a fait un bond de 20% en dix ans. Samuel et son frère ont ouvert cette boutique la semaine dernière. Côté tarif, sept euros les trois boules, un prix qui ne freine pas Emmanuel, " C'est vrai que oui, il faut faire attention et ainsi de suite, mais bon ! C'est le moment de plaisir donc quand on aime, on ne compte pas " dit ce client. En sept ans, l'ensemble de la filière glace a vu son chiffre d'affaires croître de 40%, poussé en grande partie par les industriels. Dans cette grande surface, même si le rayon s'est réduit après l'été, il attire toujours des amateurs. Les Français consomment en moyenne six litres et demi de glace par an. L'Hexagone est aussi le premier pays exportateur de crèmes glacées en Europe. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens