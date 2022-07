Glacier effondré : à la recherche des survivants

Les habitants ne détachent plus le regard de la montagne. La terrasse n'est pas prête pour accueillir les randonneurs, mais ce lundi matin, tant pis : "Je n'ai vraiment pas dormi. Je pense aux gens disparus, c'est un désastre". Les images ont été filmées depuis une terrasse. Il était 15h quand un pan entier du glacier s'est détaché, emportant avec lui une quinzaine d'alpinistes. "Ça a fait un bruit d'avion de chasse puis tout est parti. La glace s'est effondrée en quelques minutes", raconte un témoin de l'accident. Une famille de Tchèques devait passer la nuit dans le refuge juste au pied du glacier, désormais fermé pour laisser le champ libre aux secouristes. Leur randonnée s'arrête là, mais d'autres continuent malgré tout. "Quand je me suis réveillé ce matin dans le refuge, la vue sur la montagne est normalement très belle. Mais ce matin c'était sombre", "C'est très triste pour ces gens", témoignent des touristes. Dans le village, tout était suspendu. Il est arrivé hier ce que tous avaient redouté. Les secouristes ont retrouvé six morts et cherchent encore seize disparus. TF1 | Reportage F. de Juvigny, B. Rey, D. Pires