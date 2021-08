Glanage : que peut-on ramasser en forêt ?

Que ce soit des champignons, des mures ou des myrtilles, la règle est claire : cinq kilos par personne par jour. Au-delà, c'est du vol, passible de 135 euros d'amende. La consigne est encore plus stricte pour les fleurs. Toutes les tiges qu'on ramasse doivent tenir dans une poignée de main, soit à peu près une quinzaine de fleurs. Tout cela est valable pour les forêts publiques. Pour les domaines privés, on doit demander l'autorisation au propriétaire. Ramasser du bois mort est interdit. Sa décomposition permet effectivement de régénérer la forêt. Il n'est également pas question de se servir parmi les tas de bûches entreposés par ci et là. Ce bois appartient déjà à quelqu'un. En revanche, on peut couper du bois soi-même. Pour ce faire, il faut payer une taxe à l'Office national des forêts. Votre mairie pourra ainsi vous orienter vers une parcelle où l'exploitation est autorisée. Quant aux fruits, on n'a pas le droit de tendre les bras pour cueillir ceux des voisins, même si cela dépasse votre terrain. En revanche, une fois que le fruit est tombé de votre côté, il est à vous et vous pouvez le déguster.