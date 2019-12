Glissement de terrain à Sospel : l'ouverture d'une piste à travers la montagne ravit les habitants

Le 14 avril 2018, un glissement de terrain avait emporté la route qui mène aux hameaux de Sainte-Sabine et de Béroulf. Ces lieux n'étaient accessibles qu'à pied. Depuis quelques jours, les habitants peuvent désormais faire leurs courses en voiture grâce à l'ouverture d'une piste de secours à travers la montagne. Si pour certains, c'est annonceur d'une vie normale, d'autres sont plus critiques. Ils voient la dangerosité de cette route faite de chaux et de terre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.