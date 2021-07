Glissement de terrain en Haute-Savoie : un mois après, les habitants restent sans logement

A Bossey (Haute-Savoie), trois résidences sont au bord du précipice. On aperçoit le vide à quelques centimètres de la maison de Lorène et sa mère. Le 22 juin dernier, la jeune femme était en train de dormir quand un important glissement de terrain emporte cette colline et menace tout un quartier. Plus d'un mois après, les rues restent désertes, 150 personnes ont été évacuées. Un rêve devenu un cauchemar pour Fanny Rouiller, propriétaire depuis deux ans. Les habitants ont pu récupérer seulement quelques affaires personnelles. Aujourd'hui, nous retrouvons Fanny dans son nouveau logement à Genève. Sa banque accepte de suspendre le crédit de la maison pendant six mois. Cette mère de trois enfants a également emprunté 10 000 euros pour acheter des meubles et des vêtements. Les travaux de consolidation devraient encore prendre plusieurs mois. Les 52 familles et les deux syndicats de copropriétaires ont engagé un avocat pour les aider. Dans les prochains jours, grâce à la construction d'un chemin, certains habitants pourront enfin récupérer leur voiture bloquée depuis cinq semaines.