Taïwan : un impressionnant glissement de terrain filmé en direct

Un automobiliste filme la scène depuis sa voiture. Le camion devant lui est pris au piège. C’est tout un flanc de colline qui s’effondre. Le bruit est assourdissant. Des blocs de pierre de plusieurs tonnes ensevelissent les véhicules stationnés plus bas. Le glissement de terrain a eu lieu au Nord de l’île de Taïwan, à l’entrée du parc de Chaojing, un lieu prisé des touristes de l'archipel. L’autoroute et le parking sont complètement recouverts par la terre et les roches. Les autorités locales affirment qu’aucune personne n’est restée bloquée. L’effondrement a fait plusieurs blessés, mais heureusement, aucun mort n’est à déplorer. Ce glissement de terrain s’explique par les fortes pluies des derniers jours. La route devrait rester fermée pendant une semaine, le temps de dégager les tonnes de roches. TF1 | Reportage M. Bornet