God save the king !

Ils l’appellent encore le prince Charles. Trop tôt pour dire adieu à leur souveraine. "Je suis ravi pour le nouveau roi. Je me demande comment il va être. Mais j'ai connu cette reine toute ma vie. C'est très émouvant", témoigne un passant. Par respect, cette boutique met ses drapeaux en berne. Ce vendredi matin, les sentiments se bousculent. "Nous souhaitons le meilleur à Sa Majesté Charles III" ; "On va bien sûr l'accueillir à bras ouverts. C'est son fils. Et en tant que nation, on le soutiendra comme on le fait toujours", lancent certains. Comme par fidélité à l'égard d'Elizabeth II. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. "Il n'a jamais eu de responsabilité. Pour être honnête, je ne pensais pas qu'il devient un vrai roi un jour. Mais je pensais que ce serait directement William", confie un homme. Après 70 ans du règne d'Elizabeth II, une nouvelle page s'écrit, un nouvel hymne également. Charles III devrait s'adresser au peuple britannique en fin d'après-midi. TF1 | Reportage F. De Juvigny, T. Rolnik