Goélands : pourquoi fait-on appel aux drones ?

Dès qu'ils repèrent de la nourriture, les goélands viennent se servir. À Nice (Alpes-Maritimes), ils règnent sur la ville. Ces oiseaux sont une espèce protégée. Pour réguler leur population dans la localité, on fait appel aux drones. Des habitants ont signalé des goélands bruyants et agressifs. Après le repérage, le télépilote s'approche au plus près du nid pour pulvériser un liquide. Le produit va recouvrir les œufs et empêcher leur développement. En deux semaines, 200 nids vont ainsi être traités. Environ 500 naissances sont empêchées. Pour les pigeons, c'est le même principe. Toutes les deux semaines dans un pigeonnier, Thierry Repichet apporte de la nourriture, nettoie les cases et perce des œufs pour les empêcher d'éclore. Certains œufs sont laissés intactes pour que les pigeons se sentent bien et continuent à pondre dans les quatre pigeonniers de la ville. Pour la soixantaine d'oiseaux qui a élu domicile ici, la prolifération est considérablement ralentie. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard