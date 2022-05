Google Street View : le serpent de Saint-Brevin plus fort que le Louvre et Versailles

Le long de l'estuaire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), impossible de manquer la longue forme argentée. Il s'agit d'une carcasse aux vertèbres de métal longue de 130 mètres et qui ondule comme un immense serpent sur la plage. Le Serpent d'Océan est une œuvre d'art sculptée il y a dix ans pour donner de la visibilité au littoral. Mission accomplie, au moins sur Internet. Cette année, la sculpture est le deuxième site français le plus visité sur Google, devant le Louvre ou Disneyland Paris. "C'est une bonne chose pour Saint-Brevin", "c'est bien pour le commerce", lancent des habitants. Dans un café, on accueille la nouvelle avec amusement. Guénaël Dubourg, le gérant, est ravi de voir arriver les touristes. D'ailleurs, c'est toute la petite ville qui savoure sa notoriété. Elle espère que ce coup de projecteur va pousser les touristes à visiter la région. Les visiteurs risquent alors d'être très nombreux en cette fin de semaine. La plupart des hôtels de la région font le plein en ce week-end de l'Ascension. TF1 | Reportage T. Copleux, L. Lassalle