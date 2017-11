Les gorges de la Dordogne offrent des paysages spectaculaires à l'automne

Chaque année à l'automne, les gorges de la Dordogne offrent un de leurs plus beaux spectacles. Les forêts à perte de vue revêtent un visage différent. Ce dernier change en fonction des essences d'arbres et de la lumière du jour. Une situation qui ravit les amoureux de la nature. Ils en profitent pour observer les arbres comme le châtaignier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.