Gorges du Fier : le canyon spectaculaire

Sous cette fine couche de brume, se cache un monde enchanté, des gorges où seul le bruit de l'eau résonne. Le Fier a creusé un canyon haut de 50 mètres aux formes tortueuses. Pour le découvrir, les visiteurs empruntent des passerelles suspendues dans le vide et se faufilent entre les parois rocheuses. Le torrent prend sa source à une trentaine de kilomètres, dans le Massif des Aravis. Parfois calme, il peut être déchaîné et monter très vite. Pittoresque, le site a été aménagé il y a plus de 150 ans. Le parcours s'arrête au milieu de blocs fissurés. Pour aller plus loin, découvrir les secrets de ces gorges, des canoës gonflables sont la seule option. Une descente de quinze kilomètres vous attend, avec un départ bien arrosé. Après de fortes pluies, ces filets d'eau se transforment en cascade et laissent apparaître une végétation luxuriante. La rivière serpente entre ces parois rocheuses, le courant augmente. Comme une île, un bloc de pierre se dresse au milieu du cours d'eau. Le Fier devient de plus en plus large avant de finir sa course dans le Rhône. TF1 | Reportage M. Chaize, S. Fargeot