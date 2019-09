Gourdon : les habitants s'opposent à un projet immobilier

Depuis quelques mois, un projet immobilier contrarie les habitants de Gourdon, dans les Alpes-Maritimes. Ils ont peur que des maisons modernes gâchent le charme médiéval de leur commune. En effet, Gourdon est classé parmi les plus beaux villages du pays. La construction de 18 logements de type villa californienne de 100 mètres carré chacune, sur un terrain privé, est prévue à 500 mètres du Centre historique. Une pétition contre ce projet a été lancée et a déjà recueilli 2 000 signatures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.