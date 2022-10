Gourmand et pas cher, le fondant au chocolat

Gourmand, réconfortant et surtout très facile à préparer, le gâteau au chocolat fera plaisir à toute la famille. Prenez du chocolat, des œufs, du sucre, de la farine et un ingrédient un peu spécial, le potimarron. Comptez seulement quatre euros pour huit personnes. La première étape incontournable pour notre cuisinière, c'est Bayonne, la capitale du chocolat. Il y a 500 ans, c'est ici que les premières fèves de cacao sont arrivées dans l'Hexagone. Direction la plus ancienne chocolaterie de la ville. La particularité ici, c'est que le chocolat est fabriqué à partir de fèves de cacao, transformées directement sur place. Eva Lalis a choisi de préparer un fondant au chocolat, mais c'est avec un potimarron qu'elle commence sa recette. Ce légume de saison va remplacer le beurre. Une fois le potimarron mixé, il faut faire fondre le chocolat au bain-marie. Elle mélange ensuite tous les ingrédients, puis direction le four pour une dizaine de minutes. Le fondant est prêt à être dégusté par un jury exigeant. Les enfants valident sans même remarquer la supercherie. TF1 | Reportage V. David, J. Dubois