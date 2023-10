Gourmande et pas chère : la crème brûlée

C’est un plaisir sucré, craquant et moelleux à la fois. Un délice composé seulement de quatre ingrédients : des œufs, de la crème épaisse liquide, du sucre et en bonus, de la vanille, pour plus de goûts. C’est un dessert très simple à réaliser pour moins de trois euros. Pour faire une bonne crème brûlée, il faut avant tout de bons œufs, à la ferme de préférence. Sylvie adore réaliser ses propres desserts maisons. La mère de famille incorpore la vanille à 50 centilitres de crème liquide entière qu’elle fait bouillir. Une fois le jaune et le blanc d’œuf séparés, elle le mélange avec 50 grammes de sucres, avant d’y verser la crème. Le tout est ensuite filtré et mis dans des ramequins. On les met dans un bain-marie et au four à 160 degrés. Après 25 minutes, on les laisse refroidir avant de les mettre quatre heures au frigo. Et pour finir, on brûle la crème saupoudrée de sucre. La recette est d’origine française. La légende raconte qu’un jour, le frère de Louis XIV se plaignit que sa crème était trop froide. Son cuisinier a eu alors l’idée d’appliquer un fer chaud sur le dessus de cette crème au sucre pour la réchauffer. Le dessert est né. C’est un dessert savoureux, typique des tables françaises. TF1 | Reportage M. Pirckher, B. Boisrobert, P. F. Watras