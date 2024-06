Gourmande et pas chère : la tarte aux fraises

Quand ce dessert arrive sur nos tables, c'est signe que l'été pointe le bout de son nez. Une bonne tarte aux fraises commence évidemment par un bon fond de tarte. Pour cela, sortez farine, sucre, beurre et jaunes d’œufs. Pour la crème pâtissière, il vous faudra du lait, du sucre, des jaunes d’œufs, de la fécule de maïs, une gousse de vanille, sans oublier des fraises évidemment. Mais avant de passer en cuisine, direction le Pays de Plougastel (Finistère). Ici, la fraise, c'est tout un emblème. D'avril à octobre, Bernard produits trois variétés. La Manon des fraises, variété idéale pour son calibre, mais pas seulement. Pour faire la pâte sablée, travaillez le beurre ramolli au sucre avant d'ajouter jaunes d’œufs et farine. Étalez et enfournez quinze minutes à 180 °C. Passons à notre crème pâtissière, avant de faire bouillir le lait, Lisa, notre hôte, y ajoute une gousse de vanille. Pendant ce temps, mélangez jaunes d’œufs, sucre et fécule de maïs. Puis, incorporez le tout au lait bouillant. Après trois heures au frais, place au dressage. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens