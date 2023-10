Gourmande et pas chère : l'île flottante

C'est un dessert tout en douceur. Avec ses œufs en neige, sa crème onctueuse, l'île flottante a des parfums d'enfance. Pour la réussir, quatre ingrédients suffisent : du lait entier, des œufs, du sucre, et une belle gousse de vanille. En cuisine, Éva, notre cuisinière, infuse le grain et la gousse de vanille dans le lait, et va le mettre à chauffer. Quand il frémit, voici son astuce : "on va éteindre le gaz, et mettre un film alimentaire dessus. Cela va gonfler et cela va pouvoir infuser tranquillement". Pour la crème anglaise, elle compte un œuf par personne. Les jaunes sont battus avec du sucre. Et avant de les cuire dans le lait, un conseil : récupérez la gousse, elle peut encore servir. Après, versez le lait dans la crème tout en remuant. Place à l'étape la plus délicate ! On le remet à cuire, et toujours bien mélanger. D'abord, au fouet, puis à la spatule, il faut tourner sans cesse pour les faire épaissir. Dernier élément-clé de la recette, les blancs en neige. Pour une bonne tenue, Éva les fait cuire en les pochant dans l'eau bouillante. Il manque plus que le petit décor, des amandes grillées ou encore du caramel. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schèly,