Gourmande et réconfortante : la fondue savoyarde

Réconfortante par jour de grand froid, chaleureuse et conviviale, la fondue savoyarde est un incontournable de l’hiver. Pour la préparer, il vous faut un pain de campagne, un grand verre de vin blanc sec, et bien sûr, du fromage. Le tout coûtera environ huit euros par personne. Pour dénicher la recette idéale, nous avons suivi la neige et trouvé Martine. Nous l’avons invité pour préparer une fondue pour le déjeuner. La première étape consiste à choisir les bons fromages. Direction les caves d’un fromager où s’affine le trésor de la Savoie : le Beaufort. C’est lui qui donne un parfum fruité. L’Abondance apporte l’assaisonnement. Enfin, pour la texture, complétez avec de l’Emmental. En cuisine, Martine commence par couper son pain de campagne. Pour huit personnes, elle compte deux pains. Elle fait chauffer son caquelon et verse un verre de vin de Savoie blanc et sec. Poignée par poignée, elle ajoute le mélange de fromage. Le vin permet de lier ces ingrédients. Une fois liquide, la fondue est prête à être dégustée à table tant qu’elle reste bien au chaud. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand, R. Ribeiro