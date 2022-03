Gourmandise de nos régions : la madeleine de Commercy

Des quantités impressionnantes. Une bonne madeleine, c'est de la farine. Il y a également des œufs et beaucoup de beurre. Une recette qui n'a jamais changé. Dans cet atelier artisanal, c'est la production qui a évolué. L'entreprise familiale "La boîte à madeleines" est désormais dirigée par deux frères. En mettant les mains à la pâte, Thierry et Stéphane Zins sont passés en 20 ans de 500 kg de madeleines par an à cinq tonnes aujourd'hui. Elle doit sa forme à la coquille Saint-Jacques, moule originelle de la madeleine. Le four est porté à 290 °C. Le temps de cuisson, lui, dure environ onze minutes. Les madeleines vont ensuite prendre forme. Elles vont effectivement gonfler et dorer pendant la cuisson. Ces biscuits tendres, qui ont traversé les siècles, sont nés au château de Commercy. Aujourd'hui encore, la madeleine a de nombreux amoureux. Une confrérie lui est dédiée. C'est autour d'une conversation avec l'un de ses membres que nous avons percé le secret de son succès. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier