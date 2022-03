Gourmandise de nos régions : les cannelés bordelais

Les pierres blondes, l'atmosphère bordelaise sur une place et un incontournable pour les papilles, le cannelé. Dans un restaurant, il accompagne le café. Une spécialité qu'on se plaît à faire partager et que beaucoup revendiquent. Quelques grammes de moelleux, sous un extérieur croquant, une spécialité pâtissière dont nous allons tenter de percer le secret. Luc Dorin, est un pâtissier spécialiste du cannelé. Des ingrédients très simples avec une touche d'exotisme. Luc fait partie de la confrérie du cannelé, gardienne de la recette originale. "La petite touche finale, le rhum", selon lui. C'est la deuxième note d'exotisme héritée de l'histoire du port de Bordeaux. Ensuite, laisser la pâte reposée 24 heures avant de la couler dans les moules. Les fameux moules à cannelé sont des outils indispensables pour la cuisson. Le cuivre permet de réaliser une pâtisserie à nulle autre pareille. C'est une étonnante pâtisserie fondante dont la recette se perd dans l'histoire. Il est bien difficile d'en retrouver l'origine. TF1 | Reportage E. Braem, C. Arfel, C. Brousseau