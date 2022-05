Gourmandises de l’Ascension : connaissez-vous les corniottes ?

C’est la gourmandise que tout le monde s’arrache, dès huit heures. Dans la boulangerie artisanale, "L’Instant Gourmand" du centre-ville de Lohans (Saône-et-Loire), c’est la ruée sur les corniottes, des petits gâteaux qui se vendent à un euro la pièce. Pour les habitants, c’est un peu la madeleine de Proust qui rappelle les souvenirs d’enfance. Pas une seconde de répit pour Stéphane Larousse, boulanger et co-gérant de la boutique. Il compte écouler aujourd’hui, plus de 800 corniottes. Dans la petite ville de Lohans, la tradition remonte au XVIIIe siècle. Ce sont les religieuse de l’Hôtel Dieu qui confectionnaient les corniottes pour les vendre à la sortie de la messe, et récolter des fonds pour les malades. C’est une pâtisserie brandie comme un étendard culinaire. Dans un restaurant de la ville, elle se décline en version salée, avec un sot-l'y-laisse de poulet et une sauce au vin blanc du Jura. En plat, en goûter ou au petit-déjeuner, la corniotte est un petit trésor du terroir bressan, qui fait saliver les papilles. TF1 | Reportage C Blampain, A. Cerrone