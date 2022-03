Gourmandises de nos régions : le flan parisien

Parmi ce que l’on appelle les pâtisseries boulangères, le flan est une star discrète qui fait l’unanimité. La recette de Patrick Dumont déplace des foules de gourmands. Une recette classique qu’il exécute depuis toujours sur une pâte feuilletée. Apparemment simple, le flan ne prétend ni à l’audace, ni à l’originalité. Pourtant, à quelques variations près, il se décline à peu près partout en Europe. Une gousse de vanille de Tahiti bien charnue va donner du caractère et tout son parfum à la crème pâtissière. Le lait, la crème et la vanille vont cuire avec les œufs, le sucre et la farine de maïs jusqu’à former un mélange souple et bien brillant. Déguster un flan dans les meilleures conditions se mérite et cela peut même s’apprendre. Mélanie Dupuis est une pâtissière experte du flan, elle lui a consacré un petit manuel et organise des ateliers à domicile. Le flan classique peut être modernisé. Sur une même base, toutes sortes d’interprétations sont possible. Au programme ce mardi, un flan aux fruits de la passion. En effet, il est incontestablement réussi. TF1 | Reportage E. Tran. B. Hacala