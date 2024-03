Gouvernante : la reine du détail

À Monaco, on l'appelle le Carré d'Or, quartier des casinos, des palaces et des hôtels 5 étoiles. C'est le cadre professionnel quotidien de Julie Bonnot, gouvernante générale de l'un des plus prestigieux hôtels monégasques, et l'une des meilleures ouvrières de France. Sa journée commence au petit matin dans le hall majestueux encore désert. Endossant l'uniforme de la qualité de service et de l'excellence, elle fait un petit point avec ses équipes. Elle garantit le bon déroulé des départs et des arrivées. Elle supervise aussi les demandes particulières, y compris pour les chiens. La préparation de chaque chambre prend 40 à 45 minutes. Literie impeccable, repassée de frais, poussière, aspirateur, salle de bains, robinetterie... la procédure est immuable. Julie donne un coup de main à ses subordonnés, comme un chef d'orchestre en relation avec ses musiciens. Outre les chambres et suites, elle a aussi en charge les parties communes de l'hôtel. Du matin au soir, Julie arpente l'hôtel en tous sens. Pas le temps de profiter de la piscine. Son podomètre affiche dix kilomètres par jour. TF1 | Reportage E. Tran, C. Biet