Le gouvernement fait sa rentrée

Les ministres ont tenu leur premier conseil ce mercredi 3 janvier à l'Élysée. Un conseil suivi d'un séminaire de travail consacré aux grands dossiers. Réforme de la constitution, loi sur l'asile et l'immigration ou encore réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, l'année 2018 s'annonce très chargée pour l'exécutif.