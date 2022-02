GPL ou éthanol, lequel est fait pour vous ?

À la pompe, ces clients convertis au bioéthanol ou au GPL ont remarqué une nette différence en faisant leur plein. Des prix deux fois moins élevés que le carburant traditionnel. Alors face à la flambée des derniers mois, ils sont de plus en plus nombreux à convertir leur véhicule. Cependant, entre le GPL et le bioéthanol, lequel est le plus avantageux ? Ce client vient de sauter le pas pour rouler au bioéthanol. Il va équiper sa voiture d’occasion d’un boîtier pour faire de l’économie. L'opération coûte 790 euros, et il faut à peine une heure pour l’installer. En effet, c’est l’un des avantages de l’éthanol. La conversion coûte deux fois moins cher que le GPL. Si les automobilistes plébiscitent le bioéthanol, c’est surtout par faciliter d’accès. Il existe dans l'Hexagone 2 700 stations-service équipées d’ "E 85", alors que le GPL n’est que distribué que dans 1 500 points. Mais il a un avantage, il serait moins nocif pour l’environnement. Aujourd’hui, le bioéthanol est moins coûteux. Toutefois, à moyen terme, le GPL a l’assurance de ne pas être exclu des centre-villes. TF1 | Reportage A. Barth, J. Doung, E. Berra, C. Nieulac