Les voitures d'antan

Levons le voile sur une voiture d'exception, une Ford A de 1930. Fuselée et élégante, cette voiture de circuit a entièrement été reconstruite par Claude Leymarie, un artiste et un amoureux des véhicules d'autrefois. "J'ai dessiné, arrangé, trouvé des plans et des photos pour pouvoir recarrosser à l'identique", raconte-t-il. Le réglage moteur, quant à lui, c'est l'affaire de Robert, son fidèle copain depuis 20 ans. Pour reconstruire cette voiture, Claude a passé deux ans, en travaillant tous les week-ends. Et il le recommencerait volontiers. Restaurer et redonner vie aux objets, c'est dans ces moments-là que le menuisier est le plus heureux. L'artisan recycle, il déteste jeter. Dans son garage, tous les véhicules ont été patiemment refaits. Cette manie de tout récupérer a commencé dans sa jeunesse et ne l'a jamais quitté. Plaisir de la route, bonheur d'entendre un vieux moteur ronronner, Claude a prévu de partir avec sa femme en septembre pour un tour du pays à bord de sa Ford A noire de 1930.