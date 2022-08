Grâce à Clément, le village retrouve son bar-épicerie

Depuis deux mois, à Monétay-sur-Allier, tout le monde a le sourire ou presque. C'est grâce à Clément Bordage, 35 ans, nouveau repreneur du café "Les vendangeurs". Il y a un an, ses amis ont repris une boulangerie grâce à SOS Villages. Une réussite qui l'a poussé à franchir lui aussi le pas. Clément a entièrement rénové le bar et aménagé des terrasses pour l'été. De quoi susciter l'admiration des habitants. "Il a redonné du sens au village. On vient y manger. On vient y boire le café (...) On vient acheter son petit fromage ou sa baguette. C'est vital" ; "Il veut faire des animations et des dîners à thème", témoignent quelques clients. Aujourd'hui, il mise sur la supérette multiservice climatisée. Son but est d'attirer les randonneurs de passage, comme les personnes âgées. La mairie a financé sa cuisine équipée. Clément peut ainsi servir chaque midi des repas aux locaux. Grâce à SOS Villages, il a fait de son commerce le lieu de vie très prisé de cette commune. TF1 | Reportage N. Chiesa, B. Ghorchi