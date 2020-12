Grâce à la Chaîne de l'espoir, des vies d'enfants étrangers sauvées

Thierry, quinze ans, est atteint d'une lourde pathologie cardiaque. Il vivra chez Clothilde Legrand pendant toute sa période de soin. Étant famille d'accueil, elle a l'habitude car c'est le quatorzième enfant qu'elle reçoit. Thierry a été repéré par la Chaîne de l'espoir dans son pays, au Togo, pour se faire opérer dans l'Hexagone. Dès son arrivée, les rendez-vous se succèdent à l'hôpital. Il faut patienter jusqu'à deux jours pour enfin rencontrer le chirurgien. Les soignants sont les maillons indispensables de l'association. Faire en sorte que Thierry garde le moral, c'est le rôle de Clothilde et de sa famille. Et rien ne vaut des moments de jeu pour oublier l'angoisse de l'opération à venir. Le jour J, tout le monde est rassuré car l'opération s'est bien déroulée. Une belle réussite et un grand bonheur pour Clothilde. Plus de 4 000 enfants ont été opérés grâce à la Chaîne de l'espoir. Pour le fondateur de l'association, le professeur Alain Deloche, chaque enfant guéri est un miracle. Un miracle grâce à chaque maillon de la chaîne.