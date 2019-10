Grâce aux "Petits Princes", Gabin a pu visiter le zoo de la Flèche

Âgé de cinq ans, Gabin est atteint d'une maladie génétique rare. Accompagné de sa famille et d'un bénévole, il est venu voir les animaux du zoo de la Flèche, en Sarthe. Une immersion qui lui a permis d'oublier sa maladie et de se faire de nouveaux amis. Cette visite a pu se faire grâce à l'association "Petits Princes" qui réalise des rêves d'enfants malades depuis plus de 30 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.