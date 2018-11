Des graines de colza pour produire un carburant 100% végétal

Dans une usine de Normandie, 3 000 tonnes de graines de colza sont traitées chaque jour pour obtenir de l'huile brute. C'est à partir de celle-ci qu'on produit l'Oleo 100, un tout nouveau carburant 100% végétal destiné aux bus et aux camions. Bien qu'il soit vendu au même prix que le diesel, il a l'avantage d'être moins polluant. Cette usine est la seule dans le pays à maîtriser cette technologie. Elle est capable de produire du carburant qui peut faire rouler 15 000 véhicules par an, soit le 3% du parc existant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.