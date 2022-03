Grand soleil sur Menton

Aux pieds des maisons colorées de la Vieille Ville, voici la plus belle salle de sport. Un cours de gym au soleil sur la plage au mois de mars, le bonheur pour ces Mentonnaises. "On apprécie beaucoup plus dehors. On respire et le cadre est magnifique" ; "Je fais de la gym depuis 30 ans avec elles et franchement, c'est le top", témoignent certaines. Quelques vacanciers profitent déjà de la douceur de la température pour se promener au bord de la mer ou se prélasser au soleil en maillot de bain. "Il n'y a personne, je suis tout seul et heureux. Une belle journée pour moi", se réjouit l'un d'entre eux. Avec ses treize petits degrés, la Méditerranée est encore un peu fraîche. Mais la tentation est trop grande pour les courageux, qui n'ont pas résisté longtemps à l'envie d'un bain printanier. Ce vendredi matin, chacun savoure le soleil à sa manière. Ce sera en terrasse autour d'un petit café pour ces amis retraités, heureux de prendre enfin le temps. Et c'est parti pour durer, car le soleil va briller tout le week-end à Menton. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard