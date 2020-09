Grand bol d'air dans les Baronnies

Il est un pays de montagne où brille le soleil de Provence. Les Baronnies est un parc naturel du sud-est de la Drôme jusqu'à l'ouest des Hautes-Alpes. À 900 mètres d'altitude, au milieu d'une forêt de chênes, de buis et de genêts, les éleveurs perpétuent le pastoralisme, l'une des plus anciennes formes d'élevage. Les agriculteurs, eux, cultivent un arbre au feuillage argenté appelé l'or vert des Baronnies. Découvrez le savoir-faire de ces habitants, notamment une huile d'olive gorgée de soleil. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.