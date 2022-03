Grand bol d’air sur les falaises de la Hague

Sur des kilomètres de sentiers de randonnées à flanc de falaise, le regard des promeneurs est tapé par le bleu profond de la Manche,. La pointe du Cotentin est une bouffée d'air frais. "On est venu rechercher un peu la liberté, le grand espace, l'air pur", "Ça faisait plus de deux ans que j'attendais ce moment parce qu'avec le Covid et tout, on ne pouvait pas. Là, j'apprécie, mais énormément", lance ces gens. A la Hague, le courant est le plus fort d'Europe et les falaises figurent parmi les plus hautes du continent. Le paysage vallonné est idéal pour élever les roussins de la Hague. Depuis son plus jeune âge, Vincent travaille avec passion dans ce cadre authentique à 100 mètres au-dessus de la mer. "Ici, tout est fait à la main par nos ancêtres. Il n'y a jamais eu de remembrement, c'est bien préservé et ça me plaît beaucoup", confie-t-il. A quelques kilomètres, les sentiers guident les randonneurs jusqu'au phare de Goury. Beaucoup s'arrêtent ici pour faire une pause gourmande. Ce restaurant propose le fameux gigot d'agneau, une spécialité qui a du succès. Le ventre bien rempli, le groupe d'amis repart à la découverte des trésors de la Hague. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby