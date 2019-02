Grand débat national : 1 180 000 contributions recueillies

A quinze jours de la fin du Grand débat national, plus d'un million de contributions ont été déposées sur le site Internet que le gouvernement a créé. A Romorantin-Lanthenay, en Loir-et-Cher, une trentaine de personnes se sont réunies dans la soirée du 27 février 2019. Leur débat a été vite axé sur le pouvoir d'achat et les impôts. Dans tout le pays, "la fiscalité et les dépenses publiques" est le thème favori des Français, comptant pour 34% des propositions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.