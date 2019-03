Grand débat national : de quoi a-t-on parlé à Ébreuil ?

A Ébreuil, dans l'Allier, l'un des derniers débats organisés dans le cadre du Grand débat national a eu lieu dans la soirée du 13 mars 2019. Une cinquantaine de personnes se sont rendus à ce débat. Les discussions se sont focalisées sur le quotidien en milieu rural, notamment l'importance des actions locales. Chaque prise de parole a été une prise de position portant sur l'organisation de l'Etat, les dépenses publiques, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.