Grand débat national : Emmanuel Macron attendu à Souillac

Dans le cadre du Grand débat national, Emmanuel Macron sera à Souillac le 18 janvier 2019. La ville est placée sous haute sécurité avec des forces de l'ordre déployées en nombre. Dans le centre, des petits de groupes de manifestants sans gilets jaunes attendent le cortège présidentiel. Circulation et stationnement réglementés, de nombreux commerces fermés, Souillac vit au ralenti pour l'occasion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.