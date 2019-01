Grand débat national : une première étape réussie pour Emmanuel Macron

La première étape de renouement avec les élus, les plus proches et les plus appréciés par la population, est plutôt réussie. A l'issue des sept heures de dialogue du Grand débat national, Emmanuel Macron a globalement séduit les élus. Le chef de l'État a donné l'image d'un président capable de redescendre de son piédestal, de dialoguer et d'écouter. Mais cela va-t-il suffire pour reconquérir les Français ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.